Голова ОВА Геннадій Лагута розповів, як випускникам Херсонщини отримати свідоцтва про освіту

16 600 свідоцтв про базову й загальну середню освіту для випускників шкіл Херсонщини доставлені до Кривого Рогу. Документи зможуть отримати самі випускники девʼятих та одинадцятих класів, їхні батьки або довірені особи. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

Видавати почнуть вже у понеділок, 20 червня.

Лагута пообіцяв, що про місце та час, де можна буде отримати свідоцтва, він повідомить на своїй сторінці.

Свідоцтва випускників, які не змогли виїхати із тимчасово окупованої території, зберігатимуться протягом року після завершення воєнного стану.