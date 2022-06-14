У Херсоні росіяни викрали проректора Херсонського державного університету

Військові рф у Херсоні викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.

Про це повідомляє херсонське видання «Мост» із посиланням на колег проректора.

Росіяни захопили Вінника біля гуртожитку вишу та відвезли у невідомому напрямку.

За словами очевидців, команду схопити Вінника озброєним людям дала колаборантка тетяна томіліна, яка керувала захопленням Херсонського університету.

Колеги проректора також стверджують, що Максим Вінник має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги.