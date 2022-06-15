Суд увʼязнив на 15 років бойовиків «днр», які брали участь в окупації Сумської області

Суд Полтавської області засудив чотирьох жителів Донецької області до 15 років увʼязнення за державну зраду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Наприкінці лютого чоловіки вступили до так званої народної міліції «днр» і служили в одному взводі на посадах командира взводу, гранатометника, помічника гранатометника та снайпера. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил рф і зброю.

Приїхавши на територію Сумської області, вони виконували накази командирів російської армії, чергували на блокпостах, здійснювали перевірки осіб і транспортних засобів. Окрім цього, командир взводу спільно з військовослужбовцями рф проник на територію одного з підприємств і розграбував майно, а помічник гранатометника пограбував оселю місцевого жителя.