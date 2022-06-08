Двох громадян України засудили до 13 років за ґратами. Вони воювали у російській армії

Двоє громадян України ​воювали проти ЗСУ у складі армії росії та забезпечували рф протиповітряну оборону біля Каховської ГЕС. Шевченківський райсуд Києва засудив їх до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ці двоє мешканців тимчасово окупованого Криму перейшли на бік росії — у 2014 та 2020 роках уклали контракти про проходження військової служби. У складі армії російських окупантів у лютому 2022 року вони брали участь у бойових діях на території Миколаївської та Херсонської областей.

Із 25 по 28 лютого вони забезпечували протиповітряну оборону військ рф у районі дамби Каховської гідроелектростанції поблизу Нової Каховки Херсонської області. А 1 березня зрадники вступили у бій з українськими військами у районі Баштанки Миколаївської області. 2 березня 2022 року їх взяли у полон у Миколаївській області.