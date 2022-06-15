Суд відпустив керівника партії «Наш край» Мазурчака. Його підозрюють у вимаганні $2,5 мільйона

Печерський суд Києва звільнив з-під варти одного з керівників партії «Наш край» Олександра Мазурчака, якого раніше затримали за підозрою у здирництві.
Про це повідомили в партії.
Мазурчака відпустили під особисте зобов’язання. Прокуратура просила інший запобіжний захід – взяття під варту із альтернативою застави у 36 млн грн.
В партії назвали всі елементи справи сфабрикованими – «починаючи від «підставного» діяча, який в розпал війни та відсутність виборчого процесу «вирішив» йти на вибори та закінчуючи постановкою затримання, яке було від і до влаштоване суто під камери».
- 9 червня правоохоронці викрили керівників партії «Наш край», яки вимагали $2,5 мільйона за включення до передвиборчого списку.