Правоохоронці затримали керівників партії «Наш край», які вимагали $2,5 мільйона за включення до передвиборчого списку

Правоохоронці викрили керівників партії «Наш край», яки вимагали $2,5 мільйона за включення до передвиборчого списку.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у правоохоронних органах.

Офіс генерального прокурора розповів деталі затримання. Керівники партії та одного з осередків вирішили продати нібито «прохідне» місце у своєму списку. Свої послуги вони оцінили у $2,5 мільйона. Для цього розробили спеціальний план просування політичними сходами: вступ до партії, посада голови районного осередку. Згодом за винагороду навіть бралися призначити чоловіка радником керівника «Київводоканалу» — для успішного старту політичної карʼєри.

Кошти повинні були передаватись зловмисникам за графіком, складеним головою партії. Сума першого траншу становила $50 тисяч. Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому — під час передачі першої частини.