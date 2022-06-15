Херсонська ОВА: У Чорнобаївці стався вибух — є загиблі та поранені

У Чорнобаївці Херсонської області у районі ринку стався вибух. Є травмовані і загиблі.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За його словами, це терористичний акт, який вчинили росіяни.

«Окупанти хочуть залякати людей та помститися за влучні попадання ЗСУ по їхніх артилерійських складах», — запевнив Хлань.

Він додав, що таким чином російські загарбники намагаються знищити високий бойовий дух жителів Херсонщини.