Херсонська ОВА: ЗСУ знищили склад боєприпасів російських військ у Новій Каховці

Українські військові знищили склад боєприпасів росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«Сьогодні в обід наші Збройні сили дуже точково та цілеспрямовано вдарили по складу боєприпасів і центру з ремонту військової техніки, який був у Новій Каховці в одному з промислових районів. Туди прилетіло дуже чітко. Детонувало з обіду й ось до пізнього вечора», — сказав він.