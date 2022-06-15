Українці обрали ескіз третьої марки «Укрпошти», присвяченої війні з росією. Опитування, серед іншого, відбувалося у додатку «Дія».

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

В опитувані взяли участь понад 833 тисячі людей, з яких понад 766 тисяч — у «Дії». Ескізом до марки «Доброго вечора, ми з України» стане трактор, що тягне танк. Цей варіант обрали 41,2% учасників опитування. На другому місці «путін, якого зупиняють ЗСУ» — 18,6%. Третє місце у воїна з KALUSH — 14,8%.

Четверте та пʼяте місце розділили гусак у полі з військовими та керамічний півник. За них віддали свій голос 13 та 12,5%.