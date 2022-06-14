Розмінування потребують 30 мільйонів гектарів території України. Піротехнічні підрозділи МВС уже розмінували 2 мільйони з них

Через російське вторгнення 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. Піротехнічні підрозділи Міністерства внутрішніх справ уже провели первинне розмінування на понад 2 мільйонах гектарів.

Про це на брифінгу повідомила речниця МВС Альона Матвєєва.

Вона зазначила, що мінами забруднені також прибережні акваторії Азовського та Чорного морів, площа, що потребує розмінування, може сягати 19 тисяч квадратних кілометрів.

«Наразі основні зусилля наших служб зосереджені в Чернігівській та Сумській областях, а також у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях, де тривають бойові дії», — зазначила речниця МВС.

Повне розмінування України, з огляду на міжнародний досвід, може тривати від 5 до 10 років.