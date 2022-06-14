Актор Кевін Спейсі постане перед судом за звинуваченнями у домаганнях

Голлівудський актор Кевін Спейсі в четвер, 16 червня, постане перед судом у Великій Британії. Троє британців звинувачують його у сексуальних домаганнях і одному випадку зґвалтування наприкінці 2000-х.

Про це пише ВВС.

Прокуратура висунула звинувачення Спейсі минулого місяця. Йому закидають чотири епізоди домагань та один епізод сексу без згоди з молодими людьми. У четвер актор має з’явитися до суду округу Вестмінстер у Лондоні. Сам Спейсі вже заявив, що не визнає своєї провини та їде до Лондона на суд.