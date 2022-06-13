Голова Чернігівської ОВА звітував про успішну евакуацію з району Прилук

Із сіл Прилуцького району вивезли людей, які потребували евакуації. Після російського обстрілу жертв немає.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

«На сьогодні уже всі люди, які потребували евакуації, евакуйовані. Не будемо казати про їхню кількість, тому що нас бачить і слухає ворог», — сказав він.

За його словами, пожежа локалізована, а люди перебувають у безпеці.

Також голова ОВА обговорив із поліцейськими охорону тих населених пунктів, із яких виїхали мешканці, а також безпеку в місцях, куди люди були тимчасово евакуйовані.

«Евакуаційна комісія з метою збереження життя і здоров’я наших громадян вирішила, що до ранку всі залишаються в місцях евакуації», — додав голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов.