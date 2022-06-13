На сайті Ради з’явився законопроєкт про регулювання обігу канабісу в Україні

На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про регулювання обігу канабісу в Україні, зареєстрований у парламенті 10 червня 2022 року.

У разі ухвалення закону українським пацієнтам буде дозволено купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям — їх призначати. Про це пояснила народний депутат та член комітету ВРУ з питань здоров’я нації Ольга Стефанішина.

Бізнесу можна буде культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України.

Науковці зможуть досліджувати цю рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.

Водночас, це суворо контролюватиметься. Для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень та спеціальну ліцензію. Також треба буде укласти договір з випробувальною лабораторією контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території. Необхідно буде забезпечити доступ до своїх об’єктів Нацполіції для відбору і дослідження зразків продукції.

Закон дозволить обіг медичних конопель в Україні за умови простежуваності та прозорості:

маркування штрих-кодами кожної партії та одиниці фасованої продукції;

ведення електронного реєстру переміщення сортів конопель та лікарських засобів;

пацієнтам ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом.

Зберігати ліки на основі медичних конопель зможуть пацієнти в обсязі не більше дозволеного одному пацієнту за одним рецептом.

Законопроєкт № 7457 — «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни» ініціював премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.