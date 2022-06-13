На сайті Ради з’явився законопроєкт про регулювання обігу канабісу в Україні

На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про регулювання обігу канабісу в Україні, зареєстрований у парламенті 10 червня 2022 року.
У разі ухвалення закону українським пацієнтам буде дозволено купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям — їх призначати. Про це пояснила народний депутат та член комітету ВРУ з питань здоров’я нації Ольга Стефанішина.
Бізнесу можна буде культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України.
Науковці зможуть досліджувати цю рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.
Водночас, це суворо контролюватиметься. Для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень та спеціальну ліцензію. Також треба буде укласти договір з випробувальною лабораторією контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території. Необхідно буде забезпечити доступ до своїх об’єктів Нацполіції для відбору і дослідження зразків продукції.
Закон дозволить обіг медичних конопель в Україні за умови простежуваності та прозорості:
- маркування штрих-кодами кожної партії та одиниці фасованої продукції;
- ведення електронного реєстру переміщення сортів конопель та лікарських засобів;
- пацієнтам ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом.
Зберігати ліки на основі медичних конопель зможуть пацієнти в обсязі не більше дозволеного одному пацієнту за одним рецептом.
Законопроєкт № 7457 — «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни» ініціював премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
- 10 червня у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт щодо використання канабісу в медичних, промислових та наукових цілях.
- 7 червня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Крім того, в МОЗ зазначили, що вже готові до забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.
- На початку року очільник парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький заявив, що у Верховній Раді планують у 2022 році ухвалити закон про легалізацію медичного канабісу. Він наголошував, що новий законопроєкт відрізняється від попереднього посиленням контролю Нацполіції за обігом конопель. Також у документі чітко визначено, що таке медичний канабіс і як його будуть імпортувати.