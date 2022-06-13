У «Дії» дозволили подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його

Відтепер у «Дії» можна подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його.

Про це повідомляють на сайті уряду.

«Це можуть зробити ФОПи-спрощенці 3-ї групи, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%. Декларація подається до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня і до скасування воєнного стану на території України. Сплата єдиного податку 2% доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації», — йдеться у повідомленні.

Як подати декларацію:

авторизуватися у «Дії», у меню «Послуги» вибрати «Податки ФОП» — «Декларація платника єдиного податку 2%»;

ввести суму отриманого доходу за обраний місяць;

перевірити контактні дані та декларацію;

підписати декларацію «Дія.Підписом» та надіслати.

Як оплатити єдиний податок 2%:

авторизуватися у «Дії», у меню «Послуги» вибрати «Податки ФОП» — «Сплата єдиного податку 2%»;

ввести суму отриманого доходу за обраний місяць і перевірити розраховану суму податку до сплати;

вибрати спосіб оплати та сплатити.

Кошти будуть зараховані протягом 3 робочих днів, перевірити це можна у «Розрахунках з бюджетом».