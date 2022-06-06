Витяг про місце проживання тепер можна отримати на порталі «Дія» всього за хвилину

Одну з найпопулярніших довідок серед українців — витяг про місце проживання — цифровізували. Його вже можна отримати на порталі «Дія» всього за хвилину.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Аби отримати витяг на порталі «Дія» потрібно:

авторизуватися;

обрати послугу «Витяг про місце проживання»;

натиснути «Отримати витяг».

Електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні чи зручному іншому носії, щоб мати завжди під рукою.

Послугу реалізувало Міністерство цифрової трансформації спільно з Державною міграційною службою за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.

У відео Федоров показав покрокову інструкцію отримання витягу та пообіцяв, що невдовзі послугу запустять також у застосунку.