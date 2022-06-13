На Полтавщині командира відділення «народної міліції днр» засудили до 15 років за ґратами

У Полтавській області командира відділення так званої «народної міліції днр» засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Наприкінці лютого цього року мешканець тимчасово окупованого Донецька вступив до так званої «народної міліції днр» на «посаду» командира відділення. Йому видали камуфляжну форму збройних сил рф та зброю.

Чоловік приїхав у Сумську область у складі незаконного збройного формування та виконував накази командирів російської армії. Він чергував на блокпостах, перевіряв людей і транспорт, а також спільно з військовослужбовцями рф проник на територію одного з підприємств та розграбував майно.

Суд визнав «деенерівця» винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, в участі в діяльності не передбаченого законом збройного формування, а також у порушенні законів та звичаїв війни.