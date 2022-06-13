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У Запорізькій області скорочують комендантську годину

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

У Запорізькій області скоротять комендантську годину.

Про це повідомив голова області Олександр Старух.

«Відсьогодні вона починатиметься о 23:00 і продовжуватиметься до 05:00 ранку», — написав він у Telegram. Старух додав, що дав доручення владі Запоріжжя розглянути питання по «забезпеченню сприятливих умов для роботи бізнесу, а також продовження часу роботи громадського транспорту у вечірній час». Наразі комендантська година в області починається з 22:00.

  • На більшості території Запорізької області цими вихідними діяла подовжена комендантська година. Вона почалася о 22:00 11 червня 2022 року та закінчилася о 05:00 13 червня.