У Запорізькій області скорочують комендантську годину

У Запорізькій області скоротять комендантську годину.

Про це повідомив голова області Олександр Старух.

«Відсьогодні вона починатиметься о 23:00 і продовжуватиметься до 05:00 ранку», — написав він у Telegram. Старух додав, що дав доручення владі Запоріжжя розглянути питання по «забезпеченню сприятливих умов для роботи бізнесу, а також продовження часу роботи громадського транспорту у вечірній час». Наразі комендантська година в області починається з 22:00.