На більшості території Запорізької області в ці вихідні діятиме подовжена комендантська година

На більшості території Запорізької області цими вихідними діятиме подовжена комендантська година. Вона почнеться о 22:00 11 червня 2022 року та закінчиться о 05:00 13 червня 2022 року, повідомили в ОВА.

«Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області, та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області», — йдеться в повідомленні.

Так, подовжена комендантська година вводиться на території районів Запорізької області :

Василівського;

Бердянського;

Мелітопольського;

Пологівського.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток.