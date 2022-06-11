Зеленський утворив Лисичанську міську військову адміністрацію та призначив її начальника

Президент України Володимир Зеленський утворив Лисичанську міську військову адміністрацію та призначив її керівником Валерія Шибіка.
Про це йдеться в указі та розпорядженні на сайті Офісу президента.
Згідно з указом, президент доручив Генеральному штабу Збройних Сил України та Луганській обласній державній адміністрації здійснити заходи, повʼязані з утворенням військової адміністрації Лисичанська.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сьогодні повідомив, що російські окупанти нищать заводи в Лисичанську та Сєвєродонецьку.