Армія рф знищує всі заводи в Лисичанську та Сєвєродонецьку

Російська армія не залишила вцілілих промислових обʼєктів у Рубіжному та Попасній. Наразі окупанти нищать заводи в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Він додав, що вчора під час чергового обстрілу було пошкоджено залізничне депо. До цього — кілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу, також обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей.

За минулу добу окупанти відкривали вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі. Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.