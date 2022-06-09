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Нацполіція розслідує понад 16 тисяч справ за фактами злочинів російських військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Національна поліція України розслідує понад 16,3 тисячы кримінальних проваджень за фактами злочинів російських військових.

Про це 9 червня повідомив начальник Департаменту оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.

Найбільше розслідують проваджень:

  • за фактами порушення законів та звичаїв війни — 11 740;
  • за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України — 4 088;
  • за колабораціоныстську діяльність — 669.

Разом з тим триває робота поліцейських на блокпостах — вдалося встановити:

  • 230 людей, які перебували в розшуку;
  • 1,5 тисячі людей, які можуть бути причетні до диверсій та колабораціонізму;
  • майже 500 машин, які перебували в розшуку.

На блокпостах також вилучили 580 одиниць зброї, 15 тисяч набоїв, 243 гранати та вибухові пристрої.

  • Національна поліція відкрила гарячу лінію для родичів загиблих унаслідок бойових дій та жертв російської армії — Лінія за номером 0 894 201 867 працює цілодобово. Оператори готові надати консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.