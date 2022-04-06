Національна поліція відкрила гарячу лінію для родичів загиблих унаслідок бойових дій та жертв російської армії.

Лінія за номером 0 894 201 867 працює цілодобово. Оператори готові надати консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.

«Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання», — пояснив голова Нацполіції Ігор Клименко.

З усіх інших питань можна звертатися за номерами поліції регіонів. Перелік номерів телефонів за цим посиланням.