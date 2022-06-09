Bihus.Info: Нардеп ОПзЖ Віктор Чорний «прокачував» ауру медведчука і через шаманів «говорив» з путіним

Народний депутат забороненої фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Чорний, який вважається довіреним охоронцем підозрюваного у держзраді віктора медведчука, за допомогою окультизму і «магії» впливав на свого «боса».

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info, які отримали у розпорядження дані з комп’ютера Чорного.

Дані з жорсткого диску містять дані за декілька років — документи, фото та відео. Серед них є записи з шаманами, так званими сліперами й гіпнологами, послугами яких користувався нардеп. Цікаво, що використовував він їх з політичною метою.

Чорний через гіпнотизерів, шаманів і сліперів «прокачував» енергію (ауру) медведчука, переконував того, що добре його охоронятиме і тому має стати нардепом, лякав медведчука «американськими гіпнотизерами» і всіляко «працював» над його магічною перемогою на парламентських виборах. Через «магів» Чорний нав’язував медведчуку свій авторитет і «нарощував» рейтинг ОПзЖ.

З фотографіями політичних опонентів шамани, на замовлення Чорного, проводили ритуали. Так під «руку магів» потрапив Володимир Зеленський і Юрій Бойко (ОПзЖ).

Чорний навіть цікавився тлумаченням снів щодо сімʼї медведчука — він перевіряв, чи немає загрози коту оксани марченко Кокосіку.

Через окультистів Чорний хотів вислужитися і перед президентом росії путіним. На одному з відеозаписів гіпнолог і сліпер від імені нардепа намагаються зв’язатися з лідером рф.

Цікаво, що у файлах нардепа є свідчення про подібні «культи» кремлівських службовців.