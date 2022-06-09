Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями

Кабмін вирішив підвищити відсоткові ставки за військовими облігаціями. Тепер вони будуть привʼязані до облікової ставки НБУ.

Про це йдеться в розпорядженні № 659.

Раніше облігації продавали із фіксованою ставкою — 11% річних. Тепер же ставка буде змінюватися відповідно до змін облікової ставки Нацбанку.

Згідно з рішенням уряду, остаточна ставка по військових облігаціях буде становити середнє значення облікової ставки Національного банку України за період, який закінчується першого числа місяця, що передує місяцю проведенню чергових виплат.