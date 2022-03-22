Мінфін почав продавати військові облігації: як і де їх можна купити

Міністерство фінансів розпочало продаж в Україні військових облігацій. За ці кошти держава буде поповнювати бюджет для підтримання економіки, а особливо — для підтримання армії.

Про це пише пресслужба уряду.

Мінфін уже провів два аукціони з продажу таких облігацій, але їх переважно скуповували українські банки. 22 березня триває третій аукціон.

Що таке військові облігації?

Військові облігації — це особливий вид державних облігацій, які випускаються під час війни з метою підтримання економіки. Фактично, держава запозичує гроші у своїх громадян на період війни, гарантуючи повернення цих коштів у майбутньому.

Головна особливість цих облігацій у їхньому цільовому призначенні — винятково підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Також, зазвичай, вартість таких облігацій роблять значно нижчою за традиційні для того, щоб залучити до інвестування якомога більшу кількість людей. Випуск військових облігацій під час війни — звична справа для держав, так робили країни і під час Першої, і під час Другої світової війни.

Які гарантії від держави?

Державні облігації працюють за таким самим принципом, як і депозит у банку — але гарантом виступає держава, а не банк. Українські військові облігації продають за річною ставкою в 11%, є також і короткострокові, на кілька місяців, але і з меншою ставкою. Вартість однієї облігації становить 1 000 грн. Держава гарантує, що після війни обовʼязково поверне усім власникам облігацій кошти з відсотками. Загалом Україна планує залучити завдяки військовим облігаціям близько 400 млрд гривень (це близько третини українського держбюджету).

Де і як їх можна придбати?

Для максимального залучення громадян до придбання військових облігацій багато банків та брокерів суттєво спростили процедуру реєстрації та інвестування, а також оприлюднили чіткі інструкції, як купувати облігації. Деякі з них також пропонують облігації в доларах США з іншою відсотковою ставкою. Ось перелік фінустанов, де можна купити облігації:

Купівля облігацій без обмежень щодо мінімальної суми (починаючи з 1 000 грн)

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Купівля облігацій від 50 000 гривень

Купівля облігацій від 100 000 гривень

Купівля облігацій від 500 000 гривень