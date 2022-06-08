Проти голлівудського продюсера Харві Вайнштейна висунули нові звинувачення у домаганні

Королівська прокуратура Великої Британії висунула проти голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна чергові звинувачення у сексуальних злочинах. Йому звинувачують за двома пунктами у непристойній поведінці.

Про це пишуть The Wall Street Journal та Reuters.

Справа стосується інциденту 1996 року. Вайнштейна звинувачують у нападі на жінку у Лондоні.

За словами речника прокуратури, Вайнштейну будуть пред’явлені офіційні звинувачення коли в’їде на територію Англії чи Уельсу. Наразі кінопродюсер перебуває у каліфорнійській вʼязниці в очікуванні суду за низку сексуальних злочинів. Чи надходив у США запит на його екстрадицію поки невідомо.