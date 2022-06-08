Проти голлівудського продюсера Харві Вайнштейна висунули нові звинувачення у домаганні

Королівська прокуратура Великої Британії висунула проти голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна чергові звинувачення у сексуальних злочинах. Йому звинувачують за двома пунктами у непристойній поведінці.
Про це пишуть The Wall Street Journal та Reuters.
Справа стосується інциденту 1996 року. Вайнштейна звинувачують у нападі на жінку у Лондоні.
За словами речника прокуратури, Вайнштейну будуть пред’явлені офіційні звинувачення коли в’їде на територію Англії чи Уельсу. Наразі кінопродюсер перебуває у каліфорнійській вʼязниці в очікуванні суду за низку сексуальних злочинів. Чи надходив у США запит на його екстрадицію поки невідомо.
- Харві Вайнштейна, якого колись вважали однією з найвпливовіших осіб у Голлівуді, визнали винним у сексуальних домаганнях і насильстві щодо понад 80 жінок, зокрема таких зірок, як Анджеліна Джолі та Ешлі Джадд. Його також звинувачували в секс-торгівлі та хижацькому сексуальному насильстві (predatory sexual assault), за які йому загрожувало довічне увʼязнення.
- Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі 11 березня 2020 року. Адвокати просили для нього 5 років, стверджуючи, що строк у 23 роки для їхнього клієнта зі слабким здоровʼям де-факто є довічним. Того ж дня суд Нью-Йорка розкрив низку документів у справі Вайнштейна.
- За іншими звинуваченнями Вайнштейну загрожує до 140 років вʼязниці. У липні 2021 року суд відхилив його клопотання щодо скасування трьох з 11 звинувачень.