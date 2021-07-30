Суд відхилив клопотання Вайнштейна щодо скасування трьох з 11 звинувачень. Кінопродюсеру досі загрожує 140 років вʼязниці

У Лос-Анджелесі суд відмовився скасувати три пункти обвинувачення у справі голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна. Клопотання раніше подавали адвокати продюсера.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Харві Вайнштейн не визнав себе винним у зґвалтуваннях на новому процесі по його справі, а захист стверджував, що у низці епізодів вже минув термін давності.

Відносно одного з трьох пунктів термін давності дійсно закінчився, тому суд дозволив прокуратурі просто перекваліфікувати звинувачення.