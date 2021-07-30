Суд отклонил ходатайство Вайнштейна об отмене трех из 11 обвинений. Кинопродюсеру до сих пор грозит 140 лет тюрьмы

В Лос-Анджелесе суд отказался отменить три пункта обвинения по делу голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Ходатайство ранее подавали адвокаты продюсера.
Об єтом сообщает The Jerusalem Post.
Харви Вайнштейн не признал себя виновным в изнасилованиях на новом процессе по его делу, а защита утверждала, что по ряду эпизодов уже истек срок давности.
В отношении одного из трех пунктов срок давности действительно истек, поэтому суд разрешил прокуратуре просто переквалифицировать обвинение.
- Харви Вайнштейна, которого когда-то считали одним из самых влиятельных людей в Голливуде, признали виновным в сексуальных домогательствах и насилии в отношении более 80 женщин, в том числе таких звезд, как Анджелина Джоли и Эшли Джадд. Его также обвиняли в секс-торговле и хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault), за которые ему грозило пожизненное заключение.
- Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы 11 марта 2020 года. Адвокаты просили для него 5 лет, утверждая, что срок в 23 года для их клиента со слабым здоровьем де-факто является пожизненным. В тот же день суд Нью-Йорка раскрыл ряд документов в деле Вайнштейна.
- 21 июля голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна экстрадировали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес по обвинению в сексуальном насилии — ему грозит до 140 лет тюрьмы.