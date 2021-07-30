Суд отклонил ходатайство Вайнштейна об отмене трех из 11 обвинений. Кинопродюсеру до сих пор грозит 140 лет тюрьмы

В Лос-Анджелесе суд отказался отменить три пункта обвинения по делу голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Ходатайство ранее подавали адвокаты продюсера.

Об єтом сообщает The Jerusalem Post.

Харви Вайнштейн не признал себя виновным в изнасилованиях на новом процессе по его делу, а защита утверждала, что по ряду эпизодов уже истек срок давности.

В отношении одного из трех пунктов срок давности действительно истек, поэтому суд разрешил прокуратуре просто переквалифицировать обвинение.