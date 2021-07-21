Голливудского продюсера Вайнштейна экстрадировали в Лос-Анджелес — ему грозит до 140 лет тюрьмы

Голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна экстрадировали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес по обвинению в сексуальном насилии — ему грозит до 140 лет тюрьмы.

Об этом сообщает The Guardian.

Прокуратора Лос-Анджелеса заявила, что 18 февраля 2003 года Харви Вайнштейн изнасиловал итальянскую модель в отеле в Беверли-Хиллз, а на следующий день совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении другой женщины. Все эти случаи происходили в основном в отелях Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2013 год. Если вина бывшего продюсера будет доказана, ему грозят в Калифорнии 140 лет лишения свободы.