У Молдові відмовилися видавати білорусі затриманого українського депутата Яковенка. Його відпустили

Генпрокуратура Молдови відмовилася екстрадувати до білорусі депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка, якого молдовські прикордонники затримали 5 червня.
Про це повідомляє NewsMaker.
«Причини відмови в екстрадиції зумовлені статусом цієї особи як члена Верховної ради України, яка перемогла на виборах у 2019 році у Донецькому регіоні, у контексті геополітичної ситуації у регіоні», — зазначили у прокуратурі.
Прокуратура Молдови підозрює, що у разі екстрадиції Яковенка до білорусі, процес проти нього не буде справедливим.
Прокуратура дала розпорядження відпустити українського депутата.
- 5 червня молдовські прикордонники затримали депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка. Нардепа затримали на вимогу білорусі. Яковенко нібито був оголошений у розшук по лінії Інтерполу.