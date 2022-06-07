У Молдові відмовилися видавати білорусі затриманого українського депутата Яковенка. Його відпустили

Генпрокуратура Молдови відмовилася екстрадувати до білорусі депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка, якого молдовські прикордонники затримали 5 червня.

Про це повідомляє NewsMaker.

«Причини відмови в екстрадиції зумовлені статусом цієї особи як члена Верховної ради України, яка перемогла на виборах у 2019 році у Донецькому регіоні, у контексті геополітичної ситуації у регіоні», — зазначили у прокуратурі.

Прокуратура Молдови підозрює, що у разі екстрадиції Яковенка до білорусі, процес проти нього не буде справедливим.

Прокуратура дала розпорядження відпустити українського депутата.