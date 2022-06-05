У Молдові затримали українського депутата Яковенка

Молдовські прикордонники затримали депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка.

Про це повідомляє Deschide.MD.

За даними видання, нардепа затримали на вимогу білорусі. Яковенко нібито був оголошений у розшук по лінії Інтерполу.

Голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив журналістам, що білоруська влада звинувачує українського депутата у хабарництві та корупції та зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію.