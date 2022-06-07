Прокуратура оголосила підозру у держзраді ексголові Херсонської області миколі костяку

Прокуратура оголосила підозру колишньому голові Херсонської обласної державної адміністрації миколі костяку у державній зраді.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Підозрюваний обіймав свою посаду з 2010 по 2014 рік. За даними слідства, співпрацює з представниками збройних сил росії, а також з учасниками контрольованих нею незаконних збройних формувань. Костяк забезпечує зберігання боєприпасів ворожих військ, надає окупантам паливно-мастильні та будівельні матеріали.

Костяк очолював Херсонську ОДА з 18 червня 2010 року по 25 лютого 2014 року. Також очолював обласну партійну організацію Партії регіонів.