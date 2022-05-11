Депутат Херсонської облради допомагав росіянам захопити одну з міськрад. Йому повідомили про підозру в держзраді

Депутату Херсонської облради повідомили про підозру в державній зраді — він співпрацював з окупантами й допомагав їм захопити будівлі однієї з міських рад на території області.

Про підозру повідомила Київська міська прокуратура.

Також депутат «впливав» на патріотично налаштованих місцевих мешканців, аби вони не протидіяли росіянам в організації роздачі «гуманітарної допомоги». Крім того, підозрюваний надав представникам рф інформацію про місцевого мешканця, який стояв на захисті інтересів громади, що стало підставою для незаконного затримання чоловіка.