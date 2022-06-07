Поліція евакуювала 16 людей з Лисичанська

Сьогодні поліцейські вивезли із Лисичанська 16 мешканців. Також у місто вдалося доставити гуманітарні вантажі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, останні тижні місто знаходиться під постійним щільним вогнем росіян. Війська росії дистанційно знищують Лисичанськ. По місту бʼють з авіації майже щодня.

У Лисичанську наразі немає жодних комунікацій. Через обстріли люди вимушені постійно перебувати в укриттях.