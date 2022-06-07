Очільник Луганщини Гайдай: Росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, а в Лисичанську обстріляли ринок і школу

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російська армія продовжує штурмувати Сєвєродонецьк. Бої в місті тривають.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи», — пояснив Гайдай.

Також протягом доби російська армія продовжувала обстрілювати Лисичанськ. Під вогонь потрапили ринок, гірничий коледж і школа. У школі двоє цивільних дістали поранень. Також з іншого місця Лисичанську та з Привілля евакуювали трьох поранених.

Крім цього, окупанти продовжують обстрілювати інші населені пункти Луганської області. У Золотому внаслідок обстрілу зруйновані 13 будинків, а в Гірському пошкоджені 11 будинків.