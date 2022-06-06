Поранений на фронті адвокат Масі Найєм прийшов до тями. Він залишився без ока

Тяжко поранений на фронті адвокат, засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм прийшов до тями. У своєму Facebook він повідомив, що залишився без ока.

«Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії. Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна! Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь», — написав він.