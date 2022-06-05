Поранений на фронті адвокат Масі Найєм у важкому стані. Його готують до операції

Український адвокат та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм отримав важке поранення в зоні бойових дій.

Бізнесмен Андрій Ставніцер повідомив, що його госпіталізували до лікарні у Дніпрі.

Брат адвоката, колишній нардеп, а нині заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповів, що у брата тяжке поранення голови та ока.

«Був у комі, іноді приходить до тями. Лікарі кажуть, що зараз він є стабільним. Доставлений до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Готують до операції», — повідомив Найєм.