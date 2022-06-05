Україна поступилася Уельсу і не зіграє на чемпіонаті світу з футболу

Національна збірна України поступилася збірній Уельсу з рахунком 0:1 і не зіграє на Чемпіонаті світу з футболу у Катарі.

Матч відбувся у Кардіффі на стадіоні «Міленіум».

Єдиний гол у матчі забив у свої ворота капітан української збірної Андрій Ярмоленко на 36-й хвилині. Наступний матч збірна України зіграє проти Ірландії у рамках турніру Ліги націй 8 червня.

Перед поєдинком продавалися віртуальні квитки, кошти від яких через платформу UNITED24 перекажуть на відбудову України.