Збірна України зробила крок до виходу на чемпіонат світу, обігравши шотландців

Збірна України з футболу перемогла команду Шотландії у матчі турніру за вихід до фінальної частини чемпіонату світу.

Гра відбувалася у Глазго, на стадіоні «Гемпден Парк».

За українців забивали Ярмоленко (33 хвилина), Яремчук (48 хвилина) та Довбик (90+4 хвилина). У збірній Шотландії відзначився МакГрегор (79 хвилина). Підсумковий результат — 3:1 на користь українців.

5 червня у Кардіффі збірна Україна та збірна Уельсу вирішать, хто з них відправиться на чемпіонат світу.

Поєдинок з Шотландією мав відбутися наприкінці березня, але гру перенесли через російське вторгнення в Україну.