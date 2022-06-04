У Швеції починаються військові навчання НАТО, приуроченні до 500-річчя шведського флоту

У Швеції пройдуть військові навчання НАТО Baltops-2022, які розпочнуться урочистостями з нагоди 500-річчя шведського флоту.
Про це повідомляє польське видання wnp pl.
Для участі в навчаннях до Стокгольму прибули 40 кораблів, серед яких 260-метровий американський десантний корабель USS Kearsarge. Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст підкреслив, що присутність на ювілеї такого сильного представництва дружніх армій є «чітким сигналом підтримки членства Швеції і Фінляндії в НАТО».
Командувач Шостого флоту ВМС США віцеадмірал Юджин Блек визнав на пресконференції в суботу, що участь американських військ у спільних навчаннях Baltops у Балтійському морі також є формою захисту Швеції та Фінляндії від російських загроз.
Baltops-2022 триватимуть з 5 по 16 червня в центральній і південній частині Балтійського моря та на полігонах у Польщі, Німеччині та країнах Балтії. У них візьмуть участь 40 кораблів, 70 літаків і 7 000 солдатів із 16 країн.
- У середу, 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.
- 15 травня президент Фінляндії Саулі Ніїністьо оголосив, що його країна офіційно подасть заявку на вступ у НАТО. Це рішення підтримав уряд, також за нього проголосували депутати парламенту.
- 16 травня уряд Швеції слідом за Фінляндією теж офіційно ухвалив рішення про подачу заявки на вступ до НАТО.