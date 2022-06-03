Уряд скасував постанову від 1994 року про спеціальності, за якими жінки мають ставати на військовий облік

Кабмін скасував постанову від 1994 року про перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Цією постановою визначалося, що на військовий облік можуть бути взяті жінки за спеціальностями: медична, телефоністи, телеграфісти, радисти, радіотелефоністи, радіотелеграфісти, радіометристи, радіомеханіки, радіооператори, телеграфні механіки, фототелеграфісти, фоторадіотелеграфісти; в галузі обчислювальної техніки — техніки, майстри, механіки, оператори; в галузі оптичних та звукометричних засобів, вимірювання і метрології — техніки, майстри, метеоспостерігачі, гідрометеоспостерігачі; в галузі картографії, топогеодезії, фотограметрії і аерофотослужби — фотограметристи, фотолаборанти, оператори, майстри, гравери, топогеодезисти, цинкографи, теодолітники: в галузі поліграфії — гравери, цинкографи, майстри поліграфічних машин, а також кінорадіомеханіки.