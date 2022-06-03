«Укрзалізниця» відзавтра розширює мережу руху приміських поїздів в рамках Kyiv City Express, повідомили в компанії.

З 4 червня курсуватимуть:

Поїзд за маршрутом Тарасівка — Київ Пас. Відправлення щоденно о 07:58, прибуття до Києва о 08:23.

Київ Пас. — Яготин. Відправлення щоденно о 17:18, прибуття до Яготина о 19:27.

Київ-Волинський — Баришівка. Відправлення щоденно о 05:20, прибуття до Баришівки о 06:50. Зворотно, з Баришівки, відправлення о 07:04, прибуття на станцію Київ-Волинський о 08:55.

Яготин — Київ-Волинський. Відправлення щоденно о 19:45, прибуття на станцію Київ-Волинський о 22:06.

«Пасажирам цих поїздів для подальшого руху Києвом на станціях Київ-Волинський та Київ Пас. (Північна платформа) буде зручно пересісти на київську кільцеву електричку», — йдеться в повідомленні.