«Укрзалізниця» відзавтра розширює мережу руху приміських поїздів в рамках Kyiv City Express, повідомили в компанії.
З 4 червня курсуватимуть:
- Поїзд за маршрутом Тарасівка — Київ Пас. Відправлення щоденно о 07:58, прибуття до Києва о 08:23.
- Київ Пас. — Яготин. Відправлення щоденно о 17:18, прибуття до Яготина о 19:27.
- Київ-Волинський — Баришівка. Відправлення щоденно о 05:20, прибуття до Баришівки о 06:50. Зворотно, з Баришівки, відправлення о 07:04, прибуття на станцію Київ-Волинський о 08:55.
- Яготин — Київ-Волинський. Відправлення щоденно о 19:45, прибуття на станцію Київ-Волинський о 22:06.
«Пасажирам цих поїздів для подальшого руху Києвом на станціях Київ-Волинський та Київ Пас. (Північна платформа) буде зручно пересісти на київську кільцеву електричку», — йдеться в повідомленні.
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