Tesla представить прототип роботів-гуманоїдів Optimus у кінці вересня

Засновник компанії Tesla Ілон Маск повідомив у Twitter, що 30 вересня на заході AI Day («День штучного інтелекту») презентують прототип роботів-гуманоїдів Optimus, концепт яких представили влітку 2021 року.

Bloomberg акцентує на тому, що Маск неодноразово анонсував проєкти, які з часом переносилися. Так було з Tesla Cybertruck, який не запустили в серійне виробництво. Імовірно, презентацію Optimus теж можуть перенести, але ажіотаж навколо цих роботів дуже великий.

У січні цього року західні ЗМІ писали, що роботи Optimus можуть стати важливішими для Tesla, ніж електрокари. Їх уже хочуть використовувати на заводах. Tesla заявляла, що ці людиноподібні роботи здатні виконувати повсякденні рутинні завдання.