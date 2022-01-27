Роботи Optimus можуть стати більш значними для Tesla, ніж електрокари. Їх уже хочуть використовувати на заводах

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що виробництво роботів-гуманоїдів Optimus, концепт якого було представлено влітку 2021 року, «згодом може стати значнішим, ніж автомобільний бізнес» для Tesla.

Про це пишуть Bloomberg і The Wall Street Journal.

У 2022 році Tesla не випускатиме нові моделі електрокарів (графік випуску Cybertruck, Semi та Roadster зсувається), а зосередиться на розширенні виробництва. Насамперед Tesla розпочне виробництво Optimus.

Маск вже вважає за доцільне задіяти майбутніх роботів на заводах Tesla через брак робочого персоналу в США, що викликало проблеми із ланцюжками поставок і негативно вплинуло на потужність заводів. Ці фактори і вдарили по планам випуску нових моделей електрокарів.