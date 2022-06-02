Віцепрезидент Європарламенту пропонує позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Віцепрезидент Європарламенту Катаріна Барлі закликала колег позбавити Угорщину права голосу в Європейському Союзі, оскільки у країні порушується верховенство права, а Будапешт використовує принцип одностайності в ЄС як засіб шантажу.
Про це німецька депутат від СДПН заявила в четвер в інтервʼю MDR Aktuell.
«Можливо, зараз уже настав час прискоритися з цієї процедурою і позбавити тимчасово Угорщину права голосу, оскільки зараз принцип одностайності справді перетворився на засіб шантажу», — заявила Барлі.
За її словами, нині вже не можна говорити про якісь демократичні та конституційні умови в Угорщині, де премʼєр Віктор Орбан «взяв країну у свої руки».
- Європейський Союз у шостому санкційному пакеті проти рф відмовився від обмежень щодо глави рпц кирила, щоб «заспокоїти» Будапешт. Раніше Угорщина вимагала виключити патріарха із санкційного пакету, інакше країна заблокує голосування.