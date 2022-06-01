Збірна України пропонує купити віртуальний квиток на її матч проти Шотландії. Зібрані кошти підуть на відбудову

Збірна України з футболу пропонує всім охочим купити віртуальний квиток на її матч проти Шотландії, який відбудеться сьогодні, 1 червня, у Глазго.

Купити квиток (тут) може будь-хто з будь-якої точки світу. Вартість — від 300 до 5 000 гривень.

Усі зібрані кошти направлять на відбудову критичної інфраструктури України через фандрейзингову платформу UNITED24. Квиток не дає можливості відвідати матч, проте кожен власник такого квитка зможе взяти участь у розіграші подарунків від партнерів збірної України. Наприклад, за внесок у розмірі 5 тисяч гривень благодійник матиме право на участь у розіграші футболки з автографом, в яку був одягнений один із гравців під час матчу.