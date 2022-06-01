В росії заявили про успішне завершення випробувань надзвукової ракети «Циркон»

В росії заявили про успішне завершення випробувань надзвукової крилатої ракети «Циркон».

Про це пише Reuters.

За словами командувача північного флоту олександра моїсєєва, до кінця року нею озброять фрегат «Адмірал Головко».

Про створення ракети «Циркон» президент рф володимир путін повідомив у 2019 році. За його словами, вона може вражати цілі на відстані понад тисячу кілометрів та розвивати швидкість понад 10 тисяч кілометрів на годину. Ці параметри роблять її недоступною для систем протиракетної оборони.

У жовтні 2020 року міноборони росії показало випробувальний запуск «Циркона». Ракета пролетіла 450 км, а її швидкість становила понад 8 махів (9 800 км/год). У відомстві не вказали, чи вразила ракета ціль. Цією ракетою планують оснащувати підводні човни та надводні кораблі.