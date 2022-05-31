Українці, які втекли від війни в Литву, свідчать про злочини росіян. Україна отримає ці матеріали

Із 55 тисяч українців, які приїхали в Литву, приблизно 100 людей повідомили, що мають інформацію про воєнні злочини, які скоїли російські військові.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомила генпрокурор Литви Ніда Грунскене, яка перебувала у вівторок у Гаазі.

«Вони бачили, як руйнували будинки, автомобілі, як вбивали людей. Вони дали нам фото тавідеозаписи», — повідомила Грунскене.

Вона додала, що наразі приблизно 200 українців опитують, а 300 людей сказали, що вони не мають жодної інформації, яка була б корисна для кримінального провадження про воєнні злочини.

За її словами, з українцями працює слідча група з 20 прокурорів і 20 слідчих. Усі матеріали Литва направить в Україну, щоб українська сторона могла використати їх в розслідуванні та передати в суди — місцеві та міжнародні. Судових розглядів за цими матеріалами в Литві не буде.

Грунскене додала, що в Україні загинув литовський режисер [Мантас Кведаравічюс]. Ми допитуємо людей і збираємо матеріали щодо його загибелі в рамках цього ж провадження. Ці матеріали ми теж передамо Україні, оскільки там місце злочину», — додала Грускене.