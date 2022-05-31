Ексомбудсман Людмила Денісова не передавала у прокуратуру матеріали щодо зґвалтувань, про які писала в соцмережах

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що ексомбудсман Людмила Денісова не передавала їй матеріали щодо зґвалтувань, про які вона інформувала в соціальних мережах. Натомість уповноважена надсилала листи.

Про це Венедіктова повідомила в коментарі кореспонденту «Бабеля» в Гаазі.

«Пані Денісова матеріали не передає. Вона звертається до нас з листами про такі-то і такі-то конвенції, будь ласка, вивчайте такі конвенції. Вона присилає нам листи, але не матеріали. Це різні речі. Ми, звичайно, беремо її інформацію до відома», — відповіла Венедіктова.

Вона не змогла сказати, скільки саме проваджень щодо сексуального насильства нині зареєстровано, але уточнила, що ті злочини, які були скоєні в умовах війни, розглядаються як воєнні та не мають строків давності.

Щодо складності розслідування таких злочинів в умовах війни Венедіктова зазначила: «Коли неможлива медична експертиза, ми можемо провести інші експертизи, які теж свідчать про злочин. Це можу бути психіатрична експертиза та показання свідків».

Вона також зазначила, що при розслідуванні таких злочинів важливо, щоб жертва почувала себе захищеною і мала сили говорити про деталі злочину з правоохоронцями.