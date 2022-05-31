Генпрокурор: Українські правоохоронці розслідують 15 тисяч проваджень про воєнні злочини

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що 15 тисяч проваджень про воєнні злочини, які нині має Україна, розслідують українські правоохоронці без допомоги інших країн, але Україна чекає на їхню допомогу.

Про це Венедіктова сказала в коментарі кореспондентці «Бабеля», перебуваючи в Гаазі у вівторок.

«Те, що ви бачите зараз у судах, зробили українські правоохоронці, українські прокурори й українські суди. 15 тисяч справ, які ми маємо, зараз веде Україна», — зазначила вона.